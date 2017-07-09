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    В Йемене уничтожили десятки хуситов

    В результате обстрелов уничтожены большое число автомобилей и склад с оружием

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Военно-морские силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удар по объектам движения «Ансаруллах» (хуситы) и сторонников свергнутого президента Йемена Али Абдуллаха Салиха в провинции Таиз, в результате уничтожены и ранены десятки боевиков.

    Как передает Report, об этом сoобщил агентству «Анадолу» пресс-секретарь йеменской армии полковник Абдульбасыт аль-Бахр.

    По его словам, корабли коалиции нанесли удары из акватории Красного моря (район порта Аль-Муха в Таизе) по объектам хуситов в районе Аль-Хамили.

    Аль-Бахр отметил, что в результате обстрелов уничтожены большое число автомобилей и склад с оружием.

    Кроме того, ВВС арабской коалиции нанесли удары по объектам хуситов и сторонников Салиха в различных районах Таиза.

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