В Йемене уничтожили десятки хуситов

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Военно-морские силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удар по объектам движения «Ансаруллах» (хуситы) и сторонников свергнутого президента Йемена Али Абдуллаха Салиха в провинции Таиз, в результате уничтожены и ранены десятки боевиков.

Как передает Report, об этом сoобщил агентству «Анадолу» пресс-секретарь йеменской армии полковник Абдульбасыт аль-Бахр.

По его словам, корабли коалиции нанесли удары из акватории Красного моря (район порта Аль-Муха в Таизе) по объектам хуситов в районе Аль-Хамили.

Аль-Бахр отметил, что в результате обстрелов уничтожены большое число автомобилей и склад с оружием.

Кроме того, ВВС арабской коалиции нанесли удары по объектам хуситов и сторонников Салиха в различных районах Таиза.