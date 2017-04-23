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    В Йемене уничтожены 12 хуситов

    В ходе боев также погибли трое военнослужащих правительственных сил

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ В йеменской провинции Таиз в результате боев между правительственными силами и движением «Ансаруллах» (хуситы), поддерживаемым сторонниками свергнутого президента Али Абдуллаха Салиха, уничтожены 12 боевиков.

    Как передает Report, об этом сoобщил агентству «Анадолу» пресс-секретарь Народных сил сопротивления Абдуллах аш-Шаби.

    По его словам, правительственные силы перехватили у хуситов контроль над объектами в уезде Мевза на западе Таиза. Кроме того, они установили контроль над дорогой, связывающей уезды Мевза и Кехбуб в провинции Лахидж.

    Таким образом хуситы лишились логистической поддержки, сказал аш-Шаби.

    Пресс-секретарь сообщил, что в ходе боев также погибли трое военнослужащих правительственных сил.

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