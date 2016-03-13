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    ​В Йемене убиты 12 боевиков "Аль-Каиды"

    В ходе антитеррористической операции погибли двое полицейских

    Баку. 13 Марта. REPORT.AZ/ В городе Аден (Йемен) в результате наземной операции и авиаударов в субботу, 12 марта, были ликвидированы 12 боевиков "Аль-Каиды".

    Как передает Report со ссылкой на AFP, в ходе операции также погибли двое полицейских.

    Истребители и вертолеты антитеррористической коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли четыре удара в поддержку наземной операции.

    Столкновения перекинулись на портовый городской район Мансура после того, как военные установили в нем новые КПП.

    По словам очевидцев, десятки вооруженных людей в масках с флагом "Аль-Каиды" пытались оттеснить полицию и войти в район порта.

    Полиция в своем заявлении сообщила, что борьба против "вооруженных террористических группировок в Мансуре будет продолжаться до обеспечения безопасности жителей" района.

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