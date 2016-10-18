В Йемене убиты 1 163 ребенка

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В результате вооруженного конфликта, продолжающегося с марта 2015 года между правительственными силами в Йемене и мятежниками-хуситами, погибли 1 163 ребенка.

Как отмечает Report со ссылкой на агентство Anadolu, информацию распространил ЮНИСЕФ.

Согласно информации, в результате продолжающегося с марта 2015 конфликта были ранены 1 730 детей.

В информации отмечается, что статистика вовлеченных в данный вооруженный конфликт в 2016 году детей возросла в 7 раз и составила 1 200. В вооруженным конфликте детьми в основном пользуются мятежники-хуситы.

В отчете указывается, что из-за частичного или полного разрушения в результате прошлогодних перестрелок 780 школ 350 000 детей были вынуждены уклониться от учебы.

В сообщении ЮНИСЕФ говорится, что около 10 млн. детей в Йемене нуждаются в гуманитарной помощи.

Как отмечает ООН, с марта 2015 года по сей день в результате перестрелок погибли более 10 000 людей.