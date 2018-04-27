 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Йемене убит один из высокопоставленных командиров "Аль-Каиды"

    © "AFP"

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Один из высокопоставленных командиров "Аль-Каиды" в Йемене ликвидирован ударом с беспилотного летательного аппарата.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего источника в провинции Шабва.

    "Беспилотник, предположительно, американский, убил командира "Аль-Каиды" Насера Хусейна Бамдуха аль-Бубакри аль-Ауляки, когда он находился в долине Рафд муниципалитета ас-Саид на юго-востоке Йемена", — сказал собеседник агентства.

    По словам источника, террорист аль-Ауляки являлся "одним из наиболее известных командиров "Аль-Каиды" в провинции Шабва.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi