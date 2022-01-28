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В Йемене три человека погибли в результате взрыва мины

В Йемене три человека погибли в результате взрыва мины Трое мирных граждан погибли, еще трое пострадали в результате взрыва мины в провинции Эль-Джауф на севере Йемена.
Другие страны
28 января 2022 г. 19:58
В Йемене три человека погибли в результате взрыва мины

Трое мирных граждан погибли, еще трое пострадали в результате взрыва мины в провинции Эль-Джауф на севере Йемена.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Anadolu.

Мина сработала на пути следования гражданского автомобиля на трассе Мариб - Эль-Джауф.

Правительство Йемена и проиранское движение «Ансараллах» пока не делали никаких комментариев по данному поводу.

В Йемене с сентября 2014 года продолжается вооруженный конфликт. Движение «Ансараллах» (хуситы), пользующееся поддержкой Ирана, контролирует обширные территории на западе страны, в том числе столицу Сану. Правительственные силы при поддержке Арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, с марта 2015 года ведут борьбу с хуситами. Часть районов на юге Йемена контролируют сепаратисты из Южного переходного совета. Активную поддержку им оказывают ОАЭ.​​​

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