В Йемене стороны согласились создать новое правительство

Центральное правительство Йемена и сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена согласились на срочную инициативу Саудовской Аравии по урегулированию конфликта между ними, которая включает создание нового правительства Йемена с кандидатурами сепаратист

Центральное правительство Йемена и сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена согласились на срочную инициативу Саудовской Аравии по урегулированию конфликта между ними, которая включает создание нового правительства Йемена с кандидатурами сепаратистов в течение 30 дней и отвод сил сепаратистов из города Адена.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении представителя МИД королевства в социальной сети Twitter.

"Предложенный Саудовской Аравией механизм для скорейшего выполнения 5 ноября 2019 года эр-риядского соглашения между правительством Йемена и Переходным советом Южного Йемена включает продолжение прекращения огня, которое началось 22 июня, отказ Переходного совета от объявленной им автономии на юге Йемена, назначение губернатора и главы по безопасности Адена, наделение премьер-министра Йемена полномочиями по формированию нового правительства в течение 30 дней", - говорится в сообщении.

Кроме того, инициатива включает вывод войск из Адена за пределы провинции, а также разграничение сил двух сторон в провинции Абьян и возвращение их на прежние позиции.

Представитель МИД Саудовской Аравии подчеркнул, что стороны согласились на выполнение этой инициативы и договорились начать работу по реализации эр-риядского соглашения.