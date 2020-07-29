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В Йемене стороны согласились создать новое правительство

В Йемене стороны согласились создать новое правительство Центральное правительство Йемена и сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена согласились на срочную инициативу Саудовской Аравии по урегулированию конфликта между ними, которая включает создание нового правительства Йемена с кандидатурами сепаратист
Другие страны
29 июля 2020 г. 06:15
В Йемене стороны согласились создать новое правительство

Центральное правительство Йемена и сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена согласились на срочную инициативу Саудовской Аравии по урегулированию конфликта между ними, которая включает создание нового правительства Йемена с кандидатурами сепаратистов в течение 30 дней и отвод сил сепаратистов из города Адена.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении представителя МИД королевства в социальной сети Twitter.

"Предложенный Саудовской Аравией механизм для скорейшего выполнения 5 ноября 2019 года эр-риядского соглашения между правительством Йемена и Переходным советом Южного Йемена включает продолжение прекращения огня, которое началось 22 июня, отказ Переходного совета от объявленной им автономии на юге Йемена, назначение губернатора и главы по безопасности Адена, наделение премьер-министра Йемена полномочиями по формированию нового правительства в течение 30 дней", - говорится в сообщении.

Кроме того, инициатива включает вывод войск из Адена за пределы провинции, а также разграничение сил двух сторон в провинции Абьян и возвращение их на прежние позиции.

Представитель МИД Саудовской Аравии подчеркнул, что стороны согласились на выполнение этой инициативы и договорились начать работу по реализации эр-риядского соглашения.

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