В Йемене смертник подорвался в машине со взрывчаткой, есть погибшие

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль у штаба сил безопасности в городе Аден на юге Йемена, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. В результате инцидента шесть военнослужащих погибли, еще более 25 получили ранения.

"Смертник, который подозревается в принадлежности к террористическим организациям, подорвал свою машину у штаба сил безопасности в квартале Абдель Азиз в районе Эль-Мансура в Адене", — сообщил собеседник агентства.

Известно, что штаб входит в недавно сформированный при поддержке Объединенных Арабских Эмиратов "пояс безопасности" на юге Йемена.