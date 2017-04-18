В Йемене разбился саудовский военный вертолет

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Военный вертолет ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение в Йемене, погибли как минимум 12 находившихся на борту людей.

Как сообщает Report, об этом передает саудовский телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на заявление международной коалиции.

По данным канала, крушение потерпел вертолет марки Black Hawk. Катастрофа произошла в йеменской провинции Мариб во время выполнения боевой задачи. При этом агентство Рейтерс со ссылкой на саудовское агентство SPA сообщало о крушении самолета саудовских ВВС.

Среди погибших - четыре офицера и восемь унтер-офицеров, передает телеканал.