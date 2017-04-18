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    В Йемене разбился саудовский военный вертолет

    Среди погибших - четыре офицера и восемь унтер-офицеров

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Военный вертолет ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение в Йемене, погибли как минимум 12 находившихся на борту людей.

    Как сообщает Report, об этом передает саудовский телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на заявление международной коалиции.

    По данным канала, крушение потерпел вертолет марки Black Hawk. Катастрофа произошла в йеменской провинции Мариб во время выполнения боевой задачи. При этом агентство Рейтерс со ссылкой на саудовское агентство SPA сообщало о крушении самолета саудовских ВВС.

    Среди погибших - четыре офицера и восемь унтер-офицеров, передает телеканал.

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