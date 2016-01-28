В Йемене прогремел взрыв рядом со входом в резиденцию президента, восемь человек погибли - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 17:12

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Мощный взрыв прогремел в четверг у въезда на территорию резиденции президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади во временной столице, городе Аден.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, по данным спутникового телеканала Sky News Arabia, число жертв возросло до восьми человек, еще 12 пострадали.

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Мощный взрыв прогремел у резиденции президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади в Адене.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заминированный автомобиль был подорван вблизи дворца "Аль-Маашик".

Начиненная взрывчаткой машина взлетела на воздух у внешних ворот президентского комплекса рядом с выставленным на подъезде к нему блокпостом. Поступает информация о погибших и раненых, однако их точное число пока не известно. Где в момент взрыва находился сам глава республики, не сообщается.