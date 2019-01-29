В Йемене при взрыве на рынке погибли шесть человек

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В Йемене в городе Эль-Моха на рынке сработало самодельное взрывное устройство, в результате произошедшего погибли шесть человек, передает Report.

Как информирует телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, ещё более 20 человек получили ранения.

По словам очевидцев произошедшего, взрывное устройство находилось на мотоцикле, припаркованном возле местного кафе.

Ранее сообщалось, что при взрывах в католической церкви на Филиппинах погибли 20 человек.