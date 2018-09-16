В Йемене при ударе арабской коалиции погибли сотрудники радиостанции

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли при авиаударе арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по радиостанции в Ходейде на западе Йемена.

Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал "Аль-Масира".

Отмечается, что в результате удара по зданию радиостанции в районе аль-Муравия погибли три охранника и один из сотрудников. При этом корреспондент указал, что самолёты коалиции патрулировали здание, не давая врачам скорой туда попасть.

Арабская коалиция пока не прокомментировала информацию йеменской стороны об ударе по радиостанции.