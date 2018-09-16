В Йемене при ударе арабской коалиции погибли сотрудники радиостанции

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли при авиаударе арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по радиостанции в Ходейде на западе Йемена.
Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал "Аль-Масира".
Отмечается, что в результате удара по зданию радиостанции в районе аль-Муравия погибли три охранника и один из сотрудников. При этом корреспондент указал, что самолёты коалиции патрулировали здание, не давая врачам скорой туда попасть.
Арабская коалиция пока не прокомментировала информацию йеменской стороны об ударе по радиостанции.
News DepartmentАвтор новости