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    В Йемене при ударе арабской коалиции погибли сотрудники радиостанции

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли при авиаударе арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по радиостанции в Ходейде на западе Йемена.

    Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал "Аль-Масира".

    Отмечается, что в результате удара по зданию радиостанции в районе аль-Муравия погибли три охранника и один из сотрудников. При этом корреспондент указал, что самолёты коалиции патрулировали здание, не давая врачам скорой туда попасть.

    Арабская коалиция пока не прокомментировала информацию йеменской стороны об ударе по радиостанции.

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