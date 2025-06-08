В Йемене при стрельбе в мечети погибли девять человек

Неизвестный бросил гранату и открыл беспорядочную стрельбу в одной из мечетей в йеменской провинции Эль-Бейда.

Неизвестный бросил гранату и открыл беспорядочную стрельбу в одной из мечетей в йеменской провинции Эль-Бейда.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Al Hadath, жертвами нападения стали 9 человек, еще 12 получили ранения.

Согласно данным источников, инцидент произошел 7 июня в деревне Карн-эль-Асад, где верующие собрались на вечернюю молитву. Нападавший мог страдать психическим расстройством, предполагает агентство.

Отмечается, что преступник был задержан примерно через полтора часа после атаки.

Одним из пострадавших в результате стрельбы стал 12-летний мальчик.