В Йемене при обстреле хуситами провинции Мариб погибли десятки человек

По меньшей мере 29 человек погибли или ранены при ракетном обстреле сторонниками йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) района Аль-Джуба в провинции Мариб.

По меньшей мере 29 человек погибли или ранены при ракетном обстреле сторонниками йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) района Аль-Джуба в провинции Мариб.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал министр информации, культуры и туризма страны Муаммар аль-Ирьяни на своей странице в Twitter.

"Хуситы атаковали жилые кварталы в районе Аль-Джуба, к югу от провинции Мариб, на этот раз с помощью двух баллистических ракет, которые поразили местную мечеть и религиозный центр "Дар аль-Хадис", погибли 29 мирных жителей", - сообщил министр.

Он добавил, что в числе погибших или раненых были женщины и дети.