 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Йемене при наступлении правительственных войск погибли 57 человек

    Правительственным силам удалось вновь открыть ключевые дороги

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Жертвами вооруженных столкновений и авиаударов коалиции во главе в Саудовской Аравией стали повстанцы-хуситы, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Жертвами вооруженных столкновений и авиаударов коалиции во главе в Саудовской Аравией стали 37 повстанцев-хуситов, 14 солдат проправительственных сил и шесть мирных жителей, заявили агентству источники в правительственных войсках.

    По словам губернатора провинции Таиз в изгнании, правительственным силам удалось "вновь открыть ключевые дороги, которые хуситы блокировали последние девять месяцев" и вернуть контроль над южными и западными пригородами Таиза.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi