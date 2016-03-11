В Йемене при наступлении правительственных войск погибли 57 человек

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Жертвами вооруженных столкновений и авиаударов коалиции во главе в Саудовской Аравией стали повстанцы-хуситы, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Жертвами вооруженных столкновений и авиаударов коалиции во главе в Саудовской Аравией стали 37 повстанцев-хуситов, 14 солдат проправительственных сил и шесть мирных жителей, заявили агентству источники в правительственных войсках.

По словам губернатора провинции Таиз в изгнании, правительственным силам удалось "вновь открыть ключевые дороги, которые хуситы блокировали последние девять месяцев" и вернуть контроль над южными и западными пригородами Таиза.