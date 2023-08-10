В Йемене при нападении террористов погиб генерал и сопровождавшие его лица

Бригадный генерал Абдель Латиф ас-Сейед погиб при нападении боевиков террористической организации "Аль-Каида" в Йемене.

Бригадный генерал Абдель Латиф ас-Сейед погиб при нападении боевиков террористической организации "Аль-Каида" в Йемене.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил саудовский телеканал Al Hadath.

По сведениям его источников, в результате атаки экстремистов также были убиты сопровождавшие военачальника лица. Точное число жертв не приводится. Как в свою очередь уточнил телеканал Sky News Arabia, конвой генерала был взорван боевиками на юге Йемена.

Ас-Сейед отвечал за "пояс безопасности" в провинции Абьян, расположенной на юге страны, напоминает Al Hadath. Это формирование связано с Южным переходным советом, который в 2022 году стал частью йеменского Президентского руководящего совета.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. В феврале 2023 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что у Йемена появилась реальная возможность для движения к мирному урегулированию конфликта.