В Йемене при авиаударе погибли более 160 хуситов

Возглавляемая Саудовской Аравией так называемая аравийская коалиция ликвидировала в результате ударов в Йемене свыше 160 хуситов (сторонников движения "Ансар Аллах").

Возглавляемая Саудовской Аравией так называемая аравийская коалиция ликвидировала в результате ударов в Йемене свыше 160 хуситов (сторонников движения "Ансар Аллах").

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление альянса.

Отмечается, что позиции противника были подвергнуты бомбардировкам к югу от стратегически важного города Мариб, где уже долгое время идут ожесточенные бои между хуситами и правительственными войсками.

В "Ансар Аллах" пока никак не прокомментировали эту информацию.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние правительственных сил в лице президента Абд Раббо Мансура Хади и его сторонников с хуситами.