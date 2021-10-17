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В Йемене при авиаударе погибли более 160 хуситов

В Йемене при авиаударе погибли более 160 хуситов Возглавляемая Саудовской Аравией так называемая аравийская коалиция ликвидировала в результате ударов в Йемене свыше 160 хуситов (сторонников движения "Ансар Аллах").
Другие страны
17 октября 2021 г. 05:41
В Йемене при авиаударе погибли более 160 хуситов

Возглавляемая Саудовской Аравией так называемая аравийская коалиция ликвидировала в результате ударов в Йемене свыше 160 хуситов (сторонников движения "Ансар Аллах").

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление альянса.

Отмечается, что позиции противника были подвергнуты бомбардировкам к югу от стратегически важного города Мариб, где уже долгое время идут ожесточенные бои между хуситами и правительственными войсками.

В "Ансар Аллах" пока никак не прокомментировали эту информацию.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние правительственных сил в лице президента Абд Раббо Мансура Хади и его сторонников с хуситами.

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Версия на азербайджанском языке Yəməndə hava zərbəsi zamanı 160-dan çox husi öldürülüb

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