В Йемене при авиаударе арабской коалиции по госпиталю погибли семь человек

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Не менее семи человек погибли и 13 получили ранения в результате авиаудара, нанесенного силами арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по больнице на севере Йемена.

Как сообщает Report, об этом передает агентство Рейтерс со ссылкой на местные власти.

Очевидцы инцидента в уезде Абс провинции Хадджа сообщают, что медики не могут эвакуировать раненых, поскольку военные самолеты продолжают барражировать над объектом авиаударов.

По данным агентства, подвергнутый бомбардировке госпиталь принадлежал международной организации "Врачи без границ". Ее представители подтвердили факт авиаудара, но не назвали число погибших и раненых.