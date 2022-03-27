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В Йемене при авиаударах Коалиции погибли 10 членов одной семьи

В Йемене при авиаударах Коалиции погибли 10 членов одной семьи В результате авиаударов сил Коалиции во главе с Саудовской Аравией по столице Йемена, Сане и городу Ходейда погибли десять человек- членов одной семьи.
Другие страны
27 марта 2022 г. 06:51
В Йемене при авиаударах Коалиции погибли 10 членов одной семьи

В результате авиаударов сил Коалиции во главе с Саудовской Аравией по столице Йемена, Сане и городу Ходейда погибли десять человек- членов одной семьи.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает информагентство SABA.

В Сане удары пришлись на два жилых дома неподалеку от здания Главного Управления пенсионного страхования.

Кроме того, самолеты коалиции нанесли три удара по нефтяным объектам в Ходейде, сообщили хуситы, назвав атаку открытым нарушением Стокгольмского соглашения.

Накануне официальный представитель поддерживающей правительство Йемена Арабской Коалиции Турки аль-Малики сообщил об атаке хуситов на нефтяные объекты компании Aramco.

По словам Аль-Малики, на двух складах нефти после ударов вспыхнул пожар.

Представитель Коалиции уточнил, что удары повстанцами были нанесены из городов Сана и Ходейда.

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Версия на азербайджанском языке Yəmənə endirilmiş hava hücumları zamanı 10 mülki şəxs həlak olub

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