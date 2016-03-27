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    ​В Йемене при авиаударах беспилотников США погибли более 10 человек

    Американские БПЛА нанесли три удара по тренировочному лагерю боевиков в провинции Абьян

    Баку. 27 Марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь боевиков террористической организации "Аль-Каида" и трое мирных жителей погибли в результате серии воздушных ударов американских беспилотников.

    Как передает Report, об этом сообщил в воскресенье на условиях анонимности агентству Синьхуа военный источник.

    БПЛА осуществили три авиаудара по тренировочному лагерю боевиков в провинции Абьян на юге Йемена в субботу. Помимо жертв, среди мирных жителей есть раненые, отмечает источник.

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