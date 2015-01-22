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    ​В Йемене президент и мятежники пришли к соглашению

    Стороны решили, что пора менять конституцию

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ После длительных перестрелок в Йемене президент Абд Раббу Мансуру Хади удалось достичь соглашения с мятежниками.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, стороны решили, что в проект новой конституции будут внесены поправки, которые позволят представителям хоуситов занимать любые государственные посты.

    Напомним, что 20 января в столице Йемена был захвачен президентский дворец. Ранее стороны договорились о перемирии. Однако, шиитские мятежники решили пойти в наступление.

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