​В Йемене президент и мятежники пришли к соглашению

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ После длительных перестрелок в Йемене президент Абд Раббу Мансуру Хади удалось достичь соглашения с мятежниками.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, стороны решили, что в проект новой конституции будут внесены поправки, которые позволят представителям хоуситов занимать любые государственные посты.

Напомним, что 20 января в столице Йемена был захвачен президентский дворец. Ранее стороны договорились о перемирии. Однако, шиитские мятежники решили пойти в наступление.