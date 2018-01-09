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    В Йемене повстанцы за день сбили два самолета арабской коалиции

    Они были поражены с помощью ракет класса земля-воздух

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В Йемене повстанцы-хуситы за один день сбили два самолета арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

    Как передает Report, об этом сообщает иранское информагентство IRNA.

    Первым самолетом стал истребитель-бомбардировщик Tornado на северо-западе страны, вторым – истребитель четвертого поколения F-15, сбитый в районе столицы государства Саны.

    Они были поражены с помощью ракет класса земля-воздух, которыми оснащены средства противовоздушной обороны повстанцев.

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