В Йемене повстанцы бросили на территорию Саудовской Аравии баллистическую ракету

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили над саудовским городом Наджран баллистическую ракету, запущенную из Йемена повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситы).

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, информацию распространили повстанцы.

Участвующая в йеменском гражданском конфликте арабская коалиция во главе с Эр-Риядом отметила, что ракета хуситов была нацелена на районы с мирными жителями.

Арабская коалиция заявила, что выпущенная йеменскими мятежниками ракета была нацелена на жилой квартал, но ее удалось перехватить без ущерба.