В Йемене погиб оператор телевидения Абу-Даби

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Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Съемочная группа телевидения Абу-Даби пострадала при взрыве самодельного взрывного устройства на одном из рынков в городе Моха провинции Таиз на юго-западе Йемена, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".
В результате взрыва погиб оператор телеканала Abu Dhabi TV Зияд Аль-Шарааби, корреспондент Фейсал аз-Забхани получил ранения.
Коллеги пострадавших из эмиратских СМИ с самого утра выражают соболезнования семье погибшего оператора в социальных сетях.
Отметим, что в результате взрыва на рынке в городе Моха погибли шесть человек, более 20 ранены.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости