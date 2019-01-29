В Йемене погиб оператор телевидения Абу-Даби

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Съемочная группа телевидения Абу-Даби пострадала при взрыве самодельного взрывного устройства на одном из рынков в городе Моха провинции Таиз на юго-западе Йемена, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В результате взрыва погиб оператор телеканала Abu Dhabi TV Зияд Аль-Шарааби, корреспондент Фейсал аз-Забхани получил ранения.

Коллеги пострадавших из эмиратских СМИ с самого утра выражают соболезнования семье погибшего оператора в социальных сетях.

Отметим, что в результате взрыва на рынке в городе Моха погибли шесть человек, более 20 ранены.