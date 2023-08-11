В Йемене освободили пятерых похищенных полтора года назад сотрудников ООН

Похищенные в феврале 2022 года в Йемене сотрудники департамента безопасности ООН освобождены, состояние их здоровья хорошее.

Похищенные в феврале 2022 года в Йемене сотрудники департамента безопасности ООН освобождены, состояние их здоровья хорошее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении офиса генерального секретаря всемирной организации.

"Генеральный секретарь рад узнать об освобождении Акма Суфиула Анама, Мазена Бавазира, Бакила аль-Махди, Мохамеда аль-Мулаики и Халеда Мохтара Шейха - пятерых сотрудников департамента безопасности ООН, которые были похищены в Йемене 11 февраля 2022 года. По имеющейся информации, здоровье всех пятерых наших коллег хорошее", - говорится в сообщении.

Напомним, пятеро сотрудников ООН были похищены неизвестными вооруженными людьми в феврале 2022 года на юге Йемена, когда возвращались в Аден после выездной миссии. Четверо из них являются гражданами Йемена, гражданство пятого не уточнялось.