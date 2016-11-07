В Йемене освободили из плена гражданина США

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Американец, ранее захваченный в плен в Йемене, освобожден и отправлен в Оман.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер.

Как сообщает агентство, мужчину захватили в плен повстанцы-хуситы в столице Сана. Он был освобожден и доставлен в Оман вместе с гражданами Йемена, пострадавшими в вооруженном конфликте между правительственными войсками и повстанцами.

По некоторым данным, гражданин США, а также двое других освобожденных в октябре американцев были задержаны по подозрению в шпионаже.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт.