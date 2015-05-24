​В Йемене около Саны сбит F16 Саудовской Аравии - ФОТО

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В Йемене неподалеку от столицы страны Саны упал истребитель Саудовской Аравии F16.

Как передает Report, об этом сообщается в твиттере издания Yemen Post.

Как отмечается, самолет упал рядом с городом Бани Нарет.

Официального подтверждения этой информации нет. Как отмечается, информации о местонахождении пилота также нет.

Сообщается, что бойцы-хуситы обнаружили рядом с обломками самолета неразорвавшиеся ракеты.

Издание опубликовало также несколько фотографий с места крушения. На них видны обломки самолета, на одном из которых читается надпись «Королевские ВВС Саудовской Аравии».