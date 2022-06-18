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В Йемене нарушено перемирие, 4 военнослужащих, 17 ранены

В Йемене нарушено перемирие, 4 военнослужащих, 17 ранены Армия Йемена объявила, что 4 военнослужащих убиты и 17 ранены в результате нарушения режима прекращения огня хуситами.
Другие страны
18 июня 2022 г. 02:51
В Йемене нарушено перемирие, 4 военнослужащих, 17 ранены

Армия Йемена объявила, что 4 военнослужащих убиты и 17 ранены в результате нарушения режима прекращения огня хуситами.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", в письменном заявлении пресс-центра ВС Йемена говорится, что хуситы за последние 3 дня на различных фронтах страны 288 раз нарушили соглашение о прекращении огня, достигнутое в апреле под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН).

В сообщении отмечается, что нарушения имели место в виде ударов по военным позициям с применением среднего, тяжелого вооружения и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В заявлении С Йемена указывается, что в результате этих нарушений 4 солдата йеменской армии погибли и 17 солдат получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке Yəməndə hücum nəticəsində 4 əsgər həlak olub, daha 17 nəfər yaralanıb

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