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    В Йемене нанесены авиаудары по президентскому дворцу, погибли 15, ранены свыше 55 человек

    С сентября 2014 года Сана и некоторые окрестные регионы контролируются повстанцами-хуситами

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Число погибших в результате двух авиаударов коалиции во главе с Саудовской Аравией по зданию правительства в центре столицы Йемена Саны увеличилось до 15 человек, 55 получили ранения.

    Как сообщает Report, информацию распространил Haber7.

    Агентство Anadolu заявляет, что точное количество погибших и раненых неизвестно. 

    Отметим, что с сентября 2014 года Сана и некоторые окрестные регионы контролируются повстанцами-хуситами. А с марта 2015 года коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает йеменское правительство. 

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