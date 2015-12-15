В Йемене начинается режим прекращения огня

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня вступает в силу в Йемене. Как передало в понедельник вечером Саудовское агентство печати со ссылкой на представителей аравийской коалиции, он начнет действовать в 12:00 по времени Саны (совпадает с московским), информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Командование коалиционными войсками объявляет о начале перемирия в полдень по времени Саны, однако оставляет за собой право отвечать на любое его нарушение", - подчеркивается в коммюнике. В нем также указывается, что данное решение принято по просьбе президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади, выступившего с инициативой перемирия сроком на семь дней, начиная с 15 декабря, и одновременно с запуском в Швейцарии переговоров по урегулированию конфликта.

С августа 2014 года в Йемене не прекращается противостояние между властями страны и шиитскими мятежниками (хоуситами). В январе нынешнего года они захватили столицу страны Сану. Президент был вынужден перебраться сначала в Аден, а после того, как мятежники 25 марта вошли в этот город, он покинул страну. С 26 марта по его просьбе Саудовская Аравия при поддержке ВВС Бахрейна, Катара, Кувейта и ОАЭ проводит военно-воздушную операцию против шиитских формирований. К коалиции также присоединились Египет, Иордания, Марокко и Судан, а аравийские монархии направили в страну наземные войска, численность которых, согласно имеющейся информации, достигает 10 тысяч военнослужащих.

По данным ООН, в результате боевых действий в стране погибли свыше 2,6 тысячи мирных жителей. 21 млн йеменцев нуждаются в гуманитарной помощи.