В Йемене ликвидированы два главаря "Аль-Каиды"

Баку. 30 Сентября. REPORT.AZ/ Беспилотник ВВС США уничтожил сегодня в Йемене двух высокопоставленных членов местной ячейки "Аль-Каиды".

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя местной администрации.

По словам чиновника, удар был нанесен в центральной провинции Йемена Эль-Бейда. Авиаудар стал третьей успешной атакой на террористов в Йемене за неделю. В ходе предыдущих ударов были ликвидированы главари "Аль-Каиды" в провинциях Эль-Бейда и Мариб.

В Йемене с августа 2014 года не прекращается противостояние между правительством страны и шиитскими мятежниками-хуситами. Этим пользуются многочисленные террористические организации, в том числе "Аль-Каида на Аравийском полуострове" и ИГИЛ.