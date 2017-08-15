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    В Йемене количество подозрений холерой превысило 500 тысяч

    Около 2 тысяч человек погибли с начала вспышки болезни© Vortl.com

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Количество подозрений на заболевание холеры в Йемене уже превысило 500 тысяч.

    Как передает Report, со ссылкой на пресс-службу Всемирной организации здравоохранения, около 2 тысяч человек погибли с начала вспышки болезни в конце апреля этого года.

    Сообщается, что за 4 месяца с начала вспышки заболевания и до 13 августа количество подозрений холерой в Йемене составило 503 484 человек, из них 1975 человек умерли от заболевания.

    Отмечается, прогресс холеры значительно замедлился в некоторых районах, однако заражение подвергаются около пяти тысяч человек ежедневно.

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