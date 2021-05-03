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В Йемене из-за проливных дождей и наводнений погибли четыре человека

В Йемене из-за проливных дождей и наводнений погибли четыре человека Источник сообщил, что проводится эвакуация населения, в ней задействованы военные вертолеты
Другие страны
3 мая 2021 г. 11:44
В Йемене из-за проливных дождей и наводнений погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли, несколько пропали без вести в результате проливных дождей и наводнений в провинции Хадрамаут на востоке Йемена. Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в местной администрации.

По данным источника, сильные дожди и наводнения в районе Тарим привели к обрушению трех домов, четыре человека утонули, несколько пропали без вести. Он добавил, что тысячи людей заблокированы в своих домах из-за того, что дороги оказались затоплены, а машины унесло потоками воды.

Источник сообщил, что проводится эвакуация населения, в ней задействованы военные вертолеты.

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