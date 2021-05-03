В Йемене из-за проливных дождей и наводнений погибли четыре человека

Источник сообщил, что проводится эвакуация населения, в ней задействованы военные вертолеты

По меньшей мере четыре человека погибли, несколько пропали без вести в результате проливных дождей и наводнений в провинции Хадрамаут на востоке Йемена. Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в местной администрации.

По данным источника, сильные дожди и наводнения в районе Тарим привели к обрушению трех домов, четыре человека утонули, несколько пропали без вести. Он добавил, что тысячи людей заблокированы в своих домах из-за того, что дороги оказались затоплены, а машины унесло потоками воды.

Источник сообщил, что проводится эвакуация населения, в ней задействованы военные вертолеты.