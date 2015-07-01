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    ​В Йемене из тюрьмы в Таизе сбежали 1200 заключенных

    Среди них подозреваемые в связях с террористической группировкой «Аль-Каида»

    Баку. 1 Июля. REPORT.AZ/ Около 1200 заключенных тюрьмы в центре Йемена смогли сбежать в ходе столкновений, произошедших во вторник, среди них подозреваемые в связях с террористической группировкой «Аль-Каида».

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников и представителей сил безопасности.

    «Группы сторонников «Аль-Каиды» сегодня атаковали центральную тюрьму города Таиз и более 1200 опасных заключенных сбежали», - сообщил один из сотрудников службы безопасности.

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