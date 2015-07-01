​В Йемене из тюрьмы в Таизе сбежали 1200 заключенных

Баку. 1 Июля. REPORT.AZ/ Около 1200 заключенных тюрьмы в центре Йемена смогли сбежать в ходе столкновений, произошедших во вторник, среди них подозреваемые в связях с террористической группировкой «Аль-Каида».

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников и представителей сил безопасности.

«Группы сторонников «Аль-Каиды» сегодня атаковали центральную тюрьму города Таиз и более 1200 опасных заключенных сбежали», - сообщил один из сотрудников службы безопасности.