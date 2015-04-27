В Йемене идут ожесточенные бои

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Масштабные боевые действия, включающие авиаудары, обстрелы с моря, а также бои между различными группировками зафиксированы в нескольких городах Йемена, включая столицу, город Сану в воскресенье.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что авиаудары по Сане были произведены впервые с тех пор, как силы коалиции во главе с Саудовской Аравией заявили на прошлой неделе о том, что сворачивают авиаудары по позициям повстанцев-хуситов.

Хуситы действуют в союзе с группировками, лояльными бывшему президенту Йемена Али Абдалле Салеху, который призвал провести мирные переговоры. Однако министр иностранных дел Йемена Рияд Ясин ответил отказом на это предложение.