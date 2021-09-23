В Йемене хуситы заявили о взятии под контроль провинции Аль-Бейда

Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) взяли под свой полный контроль провинцию Аль-Бейда в центральной части страны.

Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) взяли под свой полный контроль провинцию Аль-Бейда в центральной части страны.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала "Аль-Масира" заявил представитель йеменских вооруженных сил, лояльных "Ансар Алла", бригадный генерал Яхья ас-Сариа.

"Вооруженным силам удалось завершить освобождение оставшихся районов в провинции Аль-Бейда в ходе операции "Рассвет свободы", - сказал ас-Сариа.

В ходе последней операции, которая, по словам военного, заняла 48 часов, сторонники "Ансар Алла" взяли под контроль 2,7 тысячи квадратных километров. Арабская коалиция, отметил он, провела против наступающих отрядов свыше 30 авианалетов, пытаясь поддержать армию йеменского президента Абд Раббу Мансура Хади. По данным ас-Сариа, в ходе двухдневных боев были убиты 70 бойцов правительственной армии, 120 получили ранения и 40 попали в плен.