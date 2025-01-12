В Йемене число погибших при взрыве на газозаправочной станции достигло 15 человек

Число жертв взрыва на газозаправочной станции в йеменской провинции Эль-Бейда выросло до 15, пострадали по меньшей мере 67 человек.

Число жертв взрыва на газозаправочной станции в йеменской провинции Эль-Бейда выросло до 15, пострадали по меньшей мере 67 человек.

Как передает Report , об этом сообщило подконтрольное йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" (хуситы) агентство SABA со ссылкой на Минздрав.

По информации портала Al Mashhad, четыре установки для заправки бытового газа взорвались в районе Эль-Маджриш округа Эз-Захер. Число раненых превысило 70 человек, они были доставлены в медицинские учреждения. Больница "Ас-Саура" призвала местных жителей сдавать кровь из-за большого числа пострадавших.

Ранее агентство Reuters проинформировало, что при взрыве на газозаправочной станции в провинции Эль-Бейда погибли не менее восьми человек, 60 пострадали.