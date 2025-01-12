О нас

В Йемене число погибших при взрыве на газозаправочной станции достигло 15 человек

В Йемене число погибших при взрыве на газозаправочной станции достигло 15 человек Число жертв взрыва на газозаправочной станции в йеменской провинции Эль-Бейда выросло до 15, пострадали по меньшей мере 67 человек.
Другие страны
12 января 2025 г. 12:21
В Йемене число погибших при взрыве на газозаправочной станции достигло 15 человек

Число жертв взрыва на газозаправочной станции в йеменской провинции Эль-Бейда выросло до 15, пострадали по меньшей мере 67 человек.

Как передает Report, об этом сообщило подконтрольное йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" (хуситы) агентство SABA со ссылкой на Минздрав.

По информации портала Al Mashhad, четыре установки для заправки бытового газа взорвались в районе Эль-Маджриш округа Эз-Захер. Число раненых превысило 70 человек, они были доставлены в медицинские учреждения. Больница "Ас-Саура" призвала местных жителей сдавать кровь из-за большого числа пострадавших.

Ранее агентство Reuters проинформировало, что при взрыве на газозаправочной станции в провинции Эль-Бейда погибли не менее восьми человек, 60 пострадали.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
9 января 2025 г. 13:40
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
7 января 2025 г. 14:50
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
6 января 2025 г. 11:20
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi