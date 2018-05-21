В Йемене арестовали одного из командиров ИГ

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В Йемене был арестован главарь ИГ.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщили в местном министерстве внутренних дел.

Как отмечается в сообщении, он был арестован на юге страны в провинции Лахдж. В МВД отметили, что арестованный занимался тем, что руководил действиями террористов в округе Йафа.

Al Arabiya отмечает, что сотрудники правоохранительных органов сообщали об арестах лидеров и членов экстремистских организаций в некоторых южных провинциях, в том числе в Лахдже. За последние месяц ИГ брало на себя ответственность за атаки на сотрудников йеменских правоохранительных органов. Также их целями были военные части и другие объекты на юге страны.