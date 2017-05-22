В Йемене 250 человек умерли от холеры за месяц

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Йемен находится перед угрозой эпидемии холеры, за месяц от нее умерло 250 человек, сотни заболевают ежедневно. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявила благотворительная организация "Спасите детей".

По данным Всемирной организации здравоохранения, болезнь в охваченной гражданской войной стране распространяется стремительно. Больше всего заболевших - в столице Йемена Сане, где власти объявили чрезвычайное положение.

По данным ООН, две трети населения здесь не имеют доступа к чистой питьевой воде (это около 8 млн человек). Холера передается через загрязненную воду и пищу.

Международная организация "Врачи без границ" призвала международное сообщество оказать срочную помощь Йемену, чтобы остановить вспышку заболеваемости холерой.