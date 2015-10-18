В Йемен начали прибывать суданские войска

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Первые несколько сотен солдат вооруженных сил Судана прибыли в йеменский город Аден, чтобы помочь коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, бороться с повстанцами-хуситами, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Associated Press.

Всего ожидается прибытие 10 тысяч суданских солдат в Аден.

По информации проправительственных спецслужб, суданцы помогут защитить город от повстанцев, поскольку в этом районе участились столкновения государственных войск с хуситами. В частности, в пятницу боевики на мотоцикле убили офицера армии Объединенных Арабских Эмиратов, который находился в квартале Мансура.

Коалиция под началом Саудовской Аравии с марта борется против хуситов, которые восстали против действующей власти.

Аден является ключевым портом, поскольку находится у Баб-эль-Мандебского пролива, связывающего Красное море с Индийским океаном.