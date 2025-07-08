В Израиле заявляют о "значительных шансах" на заключение сделки с ХАМАС

Депутат парламента Израиля Зеэв Элькин, входящий в кабинет безопасности премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявил о "значительной вероятности" достижения соглашения о прекращении огня с ХАМАС.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Times of Israel.
"ХАМАС хочет изменить несколько центральных вопросов. Это непросто, но прогресс есть", - сказал Элькин израильскому телеканалу Kan.
Напомним, что Израиль и палестинское движение ХАМАС в настоящее время продолжают переговоры о прекращении огня на фоне международных усилий по стабилизации ситуации в секторе Газа. Переговоры идут при посредничестве Египта и Катара.