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В Израиле заявили об удержании ХАМАС около 215 заложников в Газе

В Израиле заявили об удержании ХАМАС около 215 заложников в Газе Представители радикального палестинского движения ХАМАС по-прежнему удерживают порядка 215 заложников в секторе Газа.
Другие страны
25 ноября 2023 г. 05:52
В Израиле заявили об удержании ХАМАС около 215 заложников в Газе

Представители радикального палестинского движения ХАМАС по-прежнему удерживают порядка 215 заложников в секторе Газа.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Дорон Cпилман.

"Пока мы с вами разговариваем, приблизительно 215 заложников остаются в Газе", - сообщил он.

"Во многих случаях нам неизвестно о том, погибли они или живы. Мы пытаемся получить разведывательные данные, однако нам известно, что, возможно, многие из них погибли. Важно сказать, что и те, кто жив, могут быть убиты в любую минуту", - добавил армейский представитель.

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Версия на азербайджанском языке İsrail HƏMAS-ın Qəzzada 215-ə yaxın girov saxladığını bildirir

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