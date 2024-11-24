В Израиле заявили об обнаружении тела посланника движения "Хабад"

Посланник иудейского религиозного движения "Хабад" Цви Коган, проживавший в ОАЭ был обнаружен мертвым службами безопасности ОАЭ.

Посланник иудейского религиозного движения "Хабад" Цви Коган, проживавший в ОАЭ был обнаружен мертвым службами безопасности ОАЭ.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Органы разведки и безопасности Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили тело Цви Когана, пропавшего без вести 21 ноября 2024 года. Убийство Цви Когана является преступным антисемитским террористическим актом. Государство Израиль будет действовать всеми средствами, чтобы привлечь к ответственности преступников, ответственных за его смерть", - говорится в заявлении.

Отметим, что Совет нацбезопасности Израиля недавно предупреждал граждан страны о высокой степени опасности поездок в ОАЭ и рекомендовал воздержаться от необязательных посещений этого региона, а также соблюдать повышенные меры предосторожности тем, кто уже находится там.

Напомним, что разведслужба "Моссад" и Совет национальной безопасности (СНБ) Израиля сообщали, что Цви Коган, являющийся гражданином Израиля и Молдовы, пропал без вести 21 ноября.