В Израиле заявили об использовании только части возможностей при атаке на Иран

Израиль нанес удары по стратегическим системам в Иране, использовав лишь часть своих возможностей.
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"Мы Израиль поразили стратегические системы в Иране, что имеет большое значение, и теперь мы посмотрим, как будут развиваться события", - сказал он.
"Мы использовали только часть наших возможностей, мы можем сделать гораздо больше", - добавил Халеви. Высказывания главы Генштаба распространила армейская пресс-служба.
"Наше послание очень ясное, и оно связано с событиями на Ближнем Востоке в последние месяцы. Мы [израильские военные] будем знать, как дотянуться до любой угрозы и как нанести удар", - продолжил Халеви, отметив, что армия Израиля "готова к любому развитию событий на всех фронтах".