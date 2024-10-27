В Израиле заявили об использовании только части возможностей при атаке на Иран

Израиль нанес удары по стратегическим системам в Иране, использовав лишь часть своих возможностей.

Израиль нанес удары по стратегическим системам в Иране, использовав лишь часть своих возможностей.

Как передает Report , с таким заявлением выступил начальник Генерального штаба израильской армии Герци Халеви.

"Мы Израиль поразили стратегические системы в Иране, что имеет большое значение, и теперь мы посмотрим, как будут развиваться события", - сказал он.

"Мы использовали только часть наших возможностей, мы можем сделать гораздо больше", - добавил Халеви. Высказывания главы Генштаба распространила армейская пресс-служба.

"Наше послание очень ясное, и оно связано с событиями на Ближнем Востоке в последние месяцы. Мы [израильские военные] будем знать, как дотянуться до любой угрозы и как нанести удар", - продолжил Халеви, отметив, что армия Израиля "готова к любому развитию событий на всех фронтах".