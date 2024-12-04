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В Израиле заявили о возможности скорого прогресса на переговорах о заложниках

В Израиле заявили о возможности скорого прогресса на переговорах о заложниках Израиль назвал возвращение заложников высшей целью об освобождении удерживаемых в секторе Газа израильских заложников.
Другие страны
4 декабря 2024 г. 19:59
В Израиле заявили о возможности скорого прогресса на переговорах о заложниках

Переговоры об освобождении удерживаемых в секторе Газа израильских заложников скоро могут продвинуться вперед.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, такое мнение выразил министр обороны Израиля Исраэль Кац во время визита на авиабазу Тель-Ноф.

“Самое важное сегодня в войне в секторе Газа - вернуть заложников домой. Это высшая цель, и мы всеми путями стремимся добиться этого. Интенсивность давления на ХАМАС нарастает, и есть шанс, что на этот раз мы сможем продвинуться к соглашению о заложниках,” - отметил министр.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. В конце ноября при посредничестве Египта и Катара удалось установить временное перемирие, в рамках которого более 100 заложников были освобождены. Однако 1 декабря боевые действия возобновились.

На данный момент, по данным израильских властей, ХАМАС удерживает в секторе Газа 101 человека. Израиль продолжает прилагать усилия для их возвращения.

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