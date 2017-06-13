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    Спецслужбы Израиля заявили о разработке террористами ИГ бомб в ноутбуках

    Устройство, предназначенное для терактов в самолетах, выглядит как батарея для портативных компьютеров© CNBC

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Спецслужбы Израиля узнали, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) разрабатывает бомбы, встраиваемые в ноутбуки, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Устройство, предназначенное для терактов в самолетах, выглядит как батарея для портативных компьютеров и не идентифицируется рентгеновскими аппаратами в аэропортах.

    Сведения о новой разработке террористов были получены израильскими спецслужбами, сумевшими взломать компьютерные сети ИГ. В сообщении отмечается, что это произошло несколько месяцев назад и стало поводом для введенного США запрета на провоз крупногабаритной электроники в ручной клади из ряда аэропортов Турции, Ближнего Востока и Северной Африки, который был введен в марте 2017 года.

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