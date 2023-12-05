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В Израиле заявили о начале третьей фазы операции в секторе Газа

В Израиле заявили о начале третьей фазы операции в секторе Газа Израильская армия перешла к третьей фазе наземной операции в секторе Газа и в настоящий момент окружает район Хан-Юниса - крупнейшего города в южной части анклава.
Другие страны
5 декабря 2023 г. 21:05
В Израиле заявили о начале третьей фазы операции в секторе Газа

Израильская армия перешла к третьей фазе наземной операции в секторе Газа и в настоящий момент окружает район Хан-Юниса - крупнейшего города в южной части анклава.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

"Спустя 60 дней после начала войны наши войска сейчас окружают район Хан-Юниса на юге сектора Газа. Одновременно мы продолжаем закреплять наши достижения на севере сектора Газа", - сказал он.

"Мы перешли к третьей фазе наземных операций. Мы захватили многие опорные пункты [палестинского радикального движения] ХАМАС на севере сектора Газа, и теперь мы действуем против их опорных пунктов на юге", - добавил Халеви.

Начальник Генштаба отметил, что израильская армия оперативно возобновила боевые действия в анклаве сразу по завершении гуманитарной паузы, во время которой бои были приостановлены для освобождения нескольких групп удерживаемых в секторе заложников. "Те, кто думал, что Армия обороны Израиля не будет знать, как возобновить бои после паузы, ошибались, и ХАМАС уже чувствует это. Многие боевики ХАМАС, включая старших командиров, были уничтожены за последние дни", - сообщил он.

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