В Израиле заявили о начале обсуждения вопроса о демилитаризованной зоне к югу от Дамаска

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "в эти минуты" ведется обсуждение вопроса о создании демилитаризованной зоны к югу от Дамаска.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия главы кабмина.

"Сейчас мы сосредоточены на трех вещах: защите друзской общины в провинции Эс-Сувейда, создании демилитаризованной зоны к югу от Дамаска до Голанских высот, включая провинцию Эс-Сувейда, и создании гуманитарного коридора, который позволит доставлять продовольствие, строительные материалы, а также масштабную медицинскую помощь. Обсуждение этих вопросов ведется прямо сейчас, в эти минуты", - сказал Нетеньяху на встрече с духовным лидером израильской друзской общины шейхом Муафаком Тарифом на севере Израиля.

Ранее президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что делегации арабской республики и Израиля продвинулись в ходе переговоров по выработке двустороннего соглашения по мерам безопасности. Он также отметил важность экономической интеграции между странами Ближнего Востока, подчеркнув, что "без колебаний примет любое решение или одобрит договор, отвечающий интересам Сирии и региона".