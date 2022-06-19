В Израиле заявили о начале новой волны COVID-19 в стране

Генеральный директор Минздрава Израиля Нахман Аш допустил начало новой волны коронавируса в государстве из-за роста числа заболевших.
Как передает Report, в Израиле впервые за долгое было выявлено больше 7 тыс. новых случаев инфицирования за сутки.
"Думаю, мы можем начинать называть это новой волной", - сказал он в эфире радиостанции 103fm.
Аш добавил, что нынешний всплеск заболеваемости может быть связан с распространением нового варианта "омикрон"-штамма коронавируса BA.5.
По его словам, власти Израиля пока не рассматривают вариант введения жестких мир по коронавирусу, однако могут вернуть обязательное ношение масок в закрытых общественных помещениях.