В Израиле заявили о начале новой волны COVID-19 в стране

Генеральный директор Минздрава Израиля Нахман Аш допустил начало новой волны коронавируса в государстве из-за роста числа заболевших.

Генеральный директор Минздрава Израиля Нахман Аш допустил начало новой волны коронавируса в государстве из-за роста числа заболевших.

Как передает Report, в Израиле впервые за долгое было выявлено больше 7 тыс. новых случаев инфицирования за сутки.

"Думаю, мы можем начинать называть это новой волной", - сказал он в эфире радиостанции 103fm.

Аш добавил, что нынешний всплеск заболеваемости может быть связан с распространением нового варианта "омикрон"-штамма коронавируса BA.5.

По его словам, власти Израиля пока не рассматривают вариант введения жестких мир по коронавирусу, однако могут вернуть обязательное ношение масок в закрытых общественных помещениях.