В Израиле заявили о готовности расширять операцию против террористов в Газе

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил американскому коллеге Ллойду Остину, что еврейское государство готово расширять операцию против террористов из сектора Газа.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил американскому коллеге Ллойду Остину, что еврейское государство готово расширять операцию против террористов из сектора Газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Армия обороны Израиля в настоящее время работает, чтобы победить врага и защитить своих граждан. Мы готовы расширять нашу операцию", - распространила высказывания Галанта пресс-служба израильского министерства обороны. "Во время разговора, который состоялся по инициативе Остина, Галант подробно рассказал о последних событиях в Израиле и операциях, проводимых армией и оборонным ведомством", - добавили военные.

Галант в беседе с главой Пентагона заявил, что "Государство Израиль в настоящее время находится в состоянии войны и с сегодняшнего утра подвергается террористическим атакам, направленным против гражданских, включая мужчин, женщин, детей и пожилых людей", продолжили в пресс-службе. Кроме того, министр обороны Израиля "выразил признательность Остину и администрации США за поддержку Израиля", а также заявил, что еврейское государство "выиграет эту войну и ХАМАС будет нести ответственность за свои действия".