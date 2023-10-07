О нас

В Израиле заявили о готовности расширять операцию против террористов в Газе

В Израиле заявили о готовности расширять операцию против террористов в Газе Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил американскому коллеге Ллойду Остину, что еврейское государство готово расширять операцию против террористов из сектора Газа.
Другие страны
7 октября 2023 г. 23:15
В Израиле заявили о готовности расширять операцию против террористов в Газе

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил американскому коллеге Ллойду Остину, что еврейское государство готово расширять операцию против террористов из сектора Газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Армия обороны Израиля в настоящее время работает, чтобы победить врага и защитить своих граждан. Мы готовы расширять нашу операцию", - распространила высказывания Галанта пресс-служба израильского министерства обороны. "Во время разговора, который состоялся по инициативе Остина, Галант подробно рассказал о последних событиях в Израиле и операциях, проводимых армией и оборонным ведомством", - добавили военные.

Галант в беседе с главой Пентагона заявил, что "Государство Израиль в настоящее время находится в состоянии войны и с сегодняшнего утра подвергается террористическим атакам, направленным против гражданских, включая мужчин, женщин, детей и пожилых людей", продолжили в пресс-службе. Кроме того, министр обороны Израиля "выразил признательность Остину и администрации США за поддержку Израиля", а также заявил, что еврейское государство "выиграет эту войну и ХАМАС будет нести ответственность за свои действия".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Байден намерен запросить у Конгресса $100 млрд на оказание помощи Киеву
Байден намерен запросить у Конгресса $100 млрд на оказание помощи Киеву
7 октября 2023 г. 22:28
Израильские военные нейтрализовали сотни террористов из Газы
Израильские военные нейтрализовали сотни террористов из Газы
7 октября 2023 г. 22:17
Число жертв землетрясения на западе Афганистана возросло до 120
Число жертв землетрясения на западе Афганистана возросло до 120
7 октября 2023 г. 21:57
Генсек ООН осудил нападение на Израиль
Генсек ООН осудил нападение на Израиль
7 октября 2023 г. 21:31
Президент Израиля: Пришло время миру осудить ХАМАС и его сторонников в Иране
Президент Израиля: Пришло время миру осудить ХАМАС и его сторонников в Иране
7 октября 2023 г. 20:57
Блинкен: США безоговорочно осуждают атаки на Израиль
Блинкен: США безоговорочно осуждают атаки на Израиль
7 октября 2023 г. 20:41
Армия Израиля подтвердила, что боевики ХАМАС захватили в заложники израильтян
Армия Израиля подтвердила, что боевики ХАМАС захватили в заложники израильтян
7 октября 2023 г. 20:13
В Минобороны Израиля сообщили о пуске ХАМАС трех тысяч снарядов
В Минобороны Израиля сообщили о пуске ХАМАС трех тысяч снарядов
7 октября 2023 г. 19:52
Заседание СБ ООН по обострению в Израиле может пройти 9 октября
Заседание СБ ООН по обострению в Израиле может пройти 9 октября
7 октября 2023 г. 19:39
Израильская армия ударила по боевикам ХАМАС на границе с сектором Газа
Израильская армия ударила по боевикам ХАМАС на границе с сектором Газа
7 октября 2023 г. 19:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi